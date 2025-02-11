Сильного роста цен ожидают аналитики в Казахстане

В январе инфляция в Казахстане ускорилась — за месяц цены на товары и услуги выросли на 1,1%, а за год — на 8,9%. Однако сейчас в экономике страны наблюдаются некоторые тенденции, которые могут в скором времени заставить их снова взлететь вверх.
Согласно данным опроса Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), эксперты ожидают, что через год инфляция составит 10,6%. Это выше, чем прогнозировалось ранее, а также значительно выше текущих темпов роста цен.
Причины кроются в текущем росте цен — 1,1% является максимальным за последние 11 месяцев. Кроме того, свою лепту вносят обсуждаемые реформы в Налоговом кодексе РК.