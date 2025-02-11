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Сильного роста цен ожидают аналитики в Казахстане

Инфляция в 2025 году может вырасти в среднем до 10,6%. Такое мнение высказали финансовые эксперты на фоне ускорения роста цен в январе и предстоящих реформ в стране. Подробности читайте на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В январе инфляция в Казахстане ускорилась — за месяц цены на товары и услуги выросли на 1,1%, а за год — на 8,9%. Однако сейчас в экономике страны наблюдаются некоторые тенденции, которые могут в скором времени заставить их снова взлететь вверх.

Согласно данным опроса Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), эксперты ожидают, что через год инфляция составит 10,6%. Это выше, чем прогнозировалось ранее, а также значительно выше текущих темпов роста цен.

Причины кроются в текущем росте цен — 1,1% является максимальным за последние 11 месяцев. Кроме того, свою лепту вносят обсуждаемые реформы в Налоговом кодексе РК.

экономика