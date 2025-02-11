Сильного роста цен ожидают аналитики в Казахстане

В январе инфляция в Казахстане ускорилась — за месяц цены на товары и услуги выросли на 1,1%, а за год — на 8,9%. Однако сейчас в экономике страны наблюдаются некоторые тенденции, которые могут в скором времени заставить их снова взлететь вверх.