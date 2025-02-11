Магнитогорский меткомбинат сменил директора лысьвенского завода

ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» — одно из старейших предприятий Урала (основан в 1785 году). Занимает четвертое место среди крупнейших производителей оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. С 2017 года предприятие входит в состав Магнитогорского металлургического комбината. Выручка предприятия в 2023 году — 29,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.