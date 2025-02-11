Четыре новых улицы построят в екатеринбургском районе Академический

В Екатеринбурге до конца 2028 года построят четыре новых улицы в районе Академический. Это следует из постановления, подписанного главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.
Согласно документу, общая сумма инвестиций составит 2,77 млрд рублей. Из этой суммы 969,5 млн рублей направят на строительство улицы Академика Ландау, от Академика Вавилова до Амундсена. Еще 968,3 млн рублей будет потрачено на строительство улицы Амундсена, от Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. На строительство улицы Академика Вавилова от Академика Парина до Академика Ландау и от Академика Ландау до Академика Лихачева направят более 800 млн рублей.
ЕАН писал, что ранее госэкспертиза Свердловской области утвердила проект строительства транспортной развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева в Екатеринбурге. Новый проект существенно улучшит транспортную ситуацию в Академическом районе. Развязка позволит решить проблему пробок и увеличит пропускную способность этого узла.
Протяженность новой развязки составит около полукилометра. Транспорт будет двигаться по Объездной дороге без светофоров, а на нижнем уровне организуют регулируемое движение с пятью съездами, которые обеспечат транспортную связь с ул. Амундсена и прилегающими районами.
Напомним, Академический (возводит АО «Специализированный застройщик “РСГ-Академическое”») стал восьмым районом Екатеринбурга и первым районом, созданном в России с начала века. В связи с уникальностью вопроса о формировании новой административной единицы в стране даже пришлось заново пересобирать нормативную базу. Процесс занял несколько лет, решение принималось на уровне правительства РФ. Окончательно район официально был создан осенью 2021 года.