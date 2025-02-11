Четыре новых улицы построят в екатеринбургском районе Академический

Согласно документу, общая сумма инвестиций составит 2,77 млрд рублей. Из этой суммы 969,5 млн рублей направят на строительство улицы Академика Ландау, от Академика Вавилова до Амундсена. Еще 968,3 млн рублей будет потрачено на строительство улицы Амундсена, от Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. На строительство улицы Академика Вавилова от Академика Парина до Академика Ландау и от Академика Ландау до Академика Лихачева направят более 800 млн рублей.