В Омской области к 2025 году подскочили цены на все типы квартир

По данным статистиков, за этот период в Омске подорожали квартиры как в новостройках — в среднем на 3,2% в сравнении с третьим кварталом, так и на вторичном рынке — в среднем на 2,6%.
Сильнее всего выросли в цене квартиры низкого качества на вторичном рынке — на 4,1%. Квадратный метр в такой квартире оценивался на конец периода в 81 093 рубля.
На 3,7% стали дороже квартиры улучшенного качества в новостройках — в среднем они стоили 145 855 за 1 кв. м.
Жилье среднего качества в новостройках прибавило в цене 2,7% — до 114 427 рублей.
Квартиры среднего и улучшенного качества в новостройках стали дороже на 2,5% и стали стоить в среднем 97 358 рублей и 113 641 рубль соответственно.
Элитные квартиры в старых домах достигли средней стоимости 150 409 рублей за «квадрат» (+ 1,3%); в новостройках — 169 426 рублей (+0,4%).