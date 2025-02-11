Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя зарплата жителей Башкирии выросла на 17,6%

В Башкирии средняя зарплата выросла до 65 325 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии размер средней зарплаты превысил 65 тысяч рублей. Об этом сообщили в Башстате.

По данным аналитиков, данный показатель в период с января по ноябрь минувшего года составил 65 325 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го эта сумма стала больше на 17,6%.

В среднем по России средняя зарплата увеличилась на 17,8% — до 84 241 рубля. Самое высокое жалованье зафиксировали в Чукотском (177 936 рублей), Ямало-Ненецком (159 782 рубля) автономных округах, а также в Москве (151 184 рубля).

экономика
занятость