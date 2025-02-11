Антикор защитил права 2,4 тысяч предпринимателей Талдыкоргана

С 2023 года Антикором реализуется проект «Бизнеске жол» («Дорогу бизнесу»). Благодаря ему бизнесменам Жетысуской обалсти помогли сэкономить порядка 23 миллионов тенге (45 тысяч долларов).
ГГКП на ПХВ «Жетысу водоканал», несмотря на рост объема предоставляемых услуг, не предпринимал действий для снижения тарифа на воду, как того требовало законодательство.
В рамках проекта «Бизнеске жол» удалось снизить необоснованный тариф на воду, что затронуло как физических лиц, так и субъектов предпринимательства", — сообщил Антикор.
Таким образом, для субъектов бизнеса тариф снижен с 275,5 (0,53 доллара) до 251 тенге (0,49 долларов) — за 1 кубометр.
А для физических лиц — с 70 до 68 тенге (на 0,005 долларов) за 1 кубометр.
Кроме этого, по рекомендации Антикора Жетысу устранены административные барьеры, связанные с обязательным согласованием технических условий с не предусмотренными службами, что противоречило утвержденным типовым формам.
За эти и другие нарушения на ГГКП на ПХВ «Жетысу водоканал» наложен штраф в размере 15,5 миллионов тенге (30,3 тысячи долларов).
Антикоррупционная служба продолжает уделять особое внимание вопросам защиты интересов предпринимателей, отметили в ведомстве.