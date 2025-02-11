Курсы валют на 11 февраля, цены на нефть и металлы

По данным coinmarketcap.com, на 20:36 аст bitcoin торговался по 97 301,3 доллара. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 1,4%, а ее капитализация составила 1,89 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 669,3 доллара, повысившись в цене на 2,06%. Капитализация этой криптовалюты составила 326,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,18 трлн долларов.