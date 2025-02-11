Курсы валют на 11 февраля, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть росли более чем на 1% в понедельник, пишет Интерфакс-Казахстан.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:01 аст торговались с повышением на 0,93 доллара (1,25%) от уровня закрытия предыдущих торгов, по 75,59 доллара за баррель.
Контракты на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 1 доллар (1,41%), до 72 доллара за баррель.
В центре внимания трейдеров остаются действия президента США Дональда Трампа. В выходные он заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на все поставки стали и алюминия в США, а также пообещал принять ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.
Металлы
Стоимость золота в понедельник вечером росла более чем на 1,5% на фоне снижения доходности гособлигаций США и недавних заявлений США о введении новых пошлин на импорт, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru.
По состоянию на 20:22 аст цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 48,76 доллара, или на 1,69%, до 2 936,36 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов золото достигало рекордного значения в 2 937,51 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 20:36 аст bitcoin торговался по 97 301,3 доллара. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 1,4%, а ее капитализация составила 1,89 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 669,3 доллара, повысившись в цене на 2,06%. Капитализация этой криптовалюты составила 326,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,18 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 11 февраля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 10 февраля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 10 февраля.
1 австралийский доллар 320,54 тенге.
1 азербайджанский манат 301,17 тенге.
10 армянский драм 12,91 тенге.
1 белорусский рубль 156,3 тенге.
1 бразильский реал 87,89 тенге.
10 венгерских форинтов 13,03 тенге.
1 гонконгский доллар 65,53 тенге.
1 грузинский лари 185,77 тенге.
1 датская крона 70,7 тенге.
1 дирхам ОАЭ 139 тенге.
1 доллар США 510,49 тенге.
1 евро 527,29 тенге.
1 индийская рупия 5,84 тенге.
1000 иранский риал 12,2 тенге.
1 канадский доллар 356,16 тенге.
1 китайский юань 69,88 тенге.
1 кувейтский динар 1653,78 тенге.
1 кыргызский сом 5,84 тенге.
1 малазийский ринггит 114,28 тенге.
1 мексиканский песо 24,79 тенге.
1 молдавский лей 27,28 тенге.
1 норвежская крона 45,53 тенге.
1 польский злотый 125,96 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 136,13 тенге.
1 российский рубль 5,27 тенге.
1 СДР 666,72 тенге.
1 сингапурский доллар 377,22 тенге.
1 таджикский сомони 46,83 тенге.
1 тайский бат 15,6 тенге.
1 турецкая лира 14,19 тенге.
100 узбекских сумов 3,96 тенге.
1 украинская гривна 12,27 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 633,62 тенге.
1 чешская крона 21,03 тенге.
1 шведская крона 46,77 тенге.
1 швейцарский франк 561,22 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,68 тенге.
100 южнокорейских вон 35,19 тенге.
1 японская иена 3,36 тенге.