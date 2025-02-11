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Цены на газ в Европе впервые за два года превысили $620 за тысячу кубов

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Биржевые цены на газ в Европе увеличились на 4%, впервые за два года превысив отметку в 620 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Источник: Sputnik.by

Мартовские фьючерсы по индексу TTF — крупнейшего европейского хаба, находящегося в Нидерландах- открыли торги на отметке 618 долларов. Ценовой минимум составил 610 доллара, максимум — 625 долларов. Последние фьючерсы торговались уже по 620,9 доллара.

Таким образом, цены впервые за последние два года превысили 620 долларов.

В первом полугодии 2024-го цены на газ в Европе были стабильны, находясь в диапазоне от 310 до 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало началу 2021 года. В третьем квартале они увеличились до 455 долларов, а в четвертом — до 480. Средняя стоимость газовых фьючерсов за год в целом снизилась на 16,3% — до 386 долларов.

Примечательно, что в конце февраля минувшего года биржевая стоимость газа впервые за три года на непродолжительное время опустилась ниже 250 долларов.

Нынешнее подорожание связывается прежде всего с холодной погодой, которая пришла на текущей неделе в Европу вслед за арктическим вторжением. По прогнозам метеослужб, похолодание, в ходе которого температуры будут существенно ниже климатической нормы, продлится как минимум до конца февраля — начала марта.

экономика
энергетика