Цены на газ в Европе впервые за два года превысили $620 за тысячу кубов

В первом полугодии 2024-го цены на газ в Европе были стабильны, находясь в диапазоне от 310 до 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало началу 2021 года. В третьем квартале они увеличились до 455 долларов, а в четвертом — до 480. Средняя стоимость газовых фьючерсов за год в целом снизилась на 16,3% — до 386 долларов.