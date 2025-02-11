Казахстан станет ключевым авиахабом региона

Между Министерством транспорта Республики Казахстан и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) подписан соответствующий документ по разработке стратегического Мастер-план развития отрасли гражданской авиации Казахстана до 2050 года в рамках Глобального Симпозиума ИКАО по глобальной поддержке внедрения 2025 года (GISS-2025, Global Implementation Support Symposium), который проходит в Абу Даби (ОАЭ) с 10 по 12 февраля 2025 года.
Мастер-план по развитию отрасли гражданской авиации РК позволит выработать комплексную стратегию и алгоритм дальнейшего планирования отрасли гражданской авиации Казахстана, который будет в себя включать разделы по развитию аэропортов, аэронавигации, авиакомпаний, повышению уровня безопасности полетов и авиационной безопасности, доступности и либерализации воздушного транспорта и др.
Необходимо отметить, что ИКАО обладает наиболее квалифицированными экспертами и является признанным лидером в разработке стратегий развития государств-членов ИКАО.
Следует особо отметить, что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии и на пространстве СНГ, установивший стратегический характер сотрудничества с ИКАО и видение для устойчивого развития, модернизации и эффективной эксплуатации авиационного сектора Казахстана в соответствии с национальными задачами по развитию транзитно- транспортного потенциала и превращения Казахстана в крупнейший связующий региональный авиационный хаб.
От Казахстанской Стороны подписантом выступил Вице-министр транспорта Талгат Ластаев, от ИКАО — Генеральный секретарь Организации Хуан Карлос Саласар.
В церемонии подписания также принял участие Президент Совета ИКАО г-на Сальваторе Шаккитано и Постоянный представитель Республики Казахстан при ИКАО г-н Тимур Тлегенов.