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Казахстан станет ключевым авиахабом региона

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разработает стратегический Мастер-план развития отрасли гражданской авиации Казахстана до 2050 года, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Между Министерством транспорта Республики Казахстан и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) подписан соответствующий документ по разработке стратегического Мастер-план развития отрасли гражданской авиации Казахстана до 2050 года в рамках Глобального Симпозиума ИКАО по глобальной поддержке внедрения 2025 года (GISS-2025, Global Implementation Support Symposium), который проходит в Абу Даби (ОАЭ) с 10 по 12 февраля 2025 года.

Мастер-план по развитию отрасли гражданской авиации РК позволит выработать комплексную стратегию и алгоритм дальнейшего планирования отрасли гражданской авиации Казахстана, который будет в себя включать разделы по развитию аэропортов, аэронавигации, авиакомпаний, повышению уровня безопасности полетов и авиационной безопасности, доступности и либерализации воздушного транспорта и др.

Необходимо отметить, что ИКАО обладает наиболее квалифицированными экспертами и является признанным лидером в разработке стратегий развития государств-членов ИКАО.

Следует особо отметить, что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии и на пространстве СНГ, установивший стратегический характер сотрудничества с ИКАО и видение для устойчивого развития, модернизации и эффективной эксплуатации авиационного сектора Казахстана в соответствии с национальными задачами по развитию транзитно- транспортного потенциала и превращения Казахстана в крупнейший связующий региональный авиационный хаб.

От Казахстанской Стороны подписантом выступил Вице-министр транспорта Талгат Ластаев, от ИКАО — Генеральный секретарь Организации Хуан Карлос Саласар.

В церемонии подписания также принял участие Президент Совета ИКАО г-на Сальваторе Шаккитано и Постоянный представитель Республики Казахстан при ИКАО г-н Тимур Тлегенов.

экономика