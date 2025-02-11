Казахстан станет ключевым авиахабом региона

Следует особо отметить, что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии и на пространстве СНГ, установивший стратегический характер сотрудничества с ИКАО и видение для устойчивого развития, модернизации и эффективной эксплуатации авиационного сектора Казахстана в соответствии с национальными задачами по развитию транзитно- транспортного потенциала и превращения Казахстана в крупнейший связующий региональный авиационный хаб.