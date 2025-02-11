В «Гортрансе» рассказали, сколько водителей нужно Екатеринбургу для транспортной реформы

Для заметного улучшения работы автобусов в Екатеринбурге муниципальному перевозчику «Гортранс» не хватает около 70 водителей. Об этом в эфире ОблТВ в программе «Акцент» рассказал директор филиала ЕМУП «Гортранс автобусные перевозки» Виктор Замков.
По его словам, всего муниципальному предприятию требуется 344 водителя. В штате перевозчика на сегодня 390 шоферов. Из них 10% — это мигранты. Виктор Замков отметил, что при решении кадрового вопроса упор делается на возвращение ушедших кадров — это проще, чем заново обучать новых водителей.
«Делаем акцент на бывших работниках “Гортранса”, 15 человек вернулись. Рассказываем, что наша заработная плата изменилась кардинально: с сентября увеличилась на 60%.
«Чистыми» на руки водитель получает 77 тыс. рублей. Это, в принципе, достаточно неплохая работа, с учетом того, что человек может выбирать спокойно себе график работы: 14 дней по 12 часов в месяц, 16 дней выходных«, — пояснил директор филиала ЕМУП “Гортранс автобусные перевозки”.
Напомним, что в Екатеринбурге продолжается транспортная реформа, направленная на улучшение работы общественного транспорта. Переход на брутто-контракты должен обеспечить финансирование для своевременного ремонта подвижного состава и повышения зарплат водителей, что, по мнению властей, поможет справиться с кадровым дефицитом.
В администрации города настаивают, что графики водителей составляются в соответствии с нормативами Минтранса, а переработки допускаются только в исключительных случаях. Также в мэрии подчеркивают, что за последний год сделано больше, чем за предыдущие несколько лет, но решить все накопившиеся проблемы моментально невозможно.