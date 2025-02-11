В «Гортрансе» рассказали, сколько водителей нужно Екатеринбургу для транспортной реформы

В администрации города настаивают, что графики водителей составляются в соответствии с нормативами Минтранса, а переработки допускаются только в исключительных случаях. Также в мэрии подчеркивают, что за последний год сделано больше, чем за предыдущие несколько лет, но решить все накопившиеся проблемы моментально невозможно.