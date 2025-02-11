Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприниматель из Хабаровска оштрафован на 3 млн за бракованные товары

Прокуратура добилась возврата средств за не соответствующие стандартам медицинские перчатки, поставленные в медицинские учреждения.

Источник: AP 2024

В Хабаровском крае прокуратура успешно добилась взыскания с предпринимателя 3 млн рублей за поставку медицинских перчаток ненадлежащего качества, сообщает Прокуратура Хабаровского края.

Проверка, проведенная органами прокуратуры, выявила, что учреждения здравоохранения Хабаровска заключили контракты на поставку этих товаров на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Однако, как показала экспертиза Росздравнадзора, поставленные перчатки не соответствовали нормативным требованиям. В ходе проверки выяснилось, что они не соответствуют маркировке и не соответствуют необходимой документации. На основании этого прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть деньги, уплаченные за некачественные товары.

Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил иск прокуратуры, и с предпринимателя взыскано более 3 млн рублей. В связи с нарушениями по данному делу возбуждено уголовное расследование.

Прокуратура