Предприниматель из Хабаровска оштрафован на 3 млн за бракованные товары

Однако, как показала экспертиза Росздравнадзора, поставленные перчатки не соответствовали нормативным требованиям. В ходе проверки выяснилось, что они не соответствуют маркировке и не соответствуют необходимой документации. На основании этого прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть деньги, уплаченные за некачественные товары.