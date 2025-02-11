Предприниматель из Хабаровска оштрафован на 3 млн за бракованные товары

В Хабаровском крае прокуратура успешно добилась взыскания с предпринимателя 3 млн рублей за поставку медицинских перчаток ненадлежащего качества, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Проверка, проведенная органами прокуратуры, выявила, что учреждения здравоохранения Хабаровска заключили контракты на поставку этих товаров на общую сумму свыше 3 млн рублей.
Однако, как показала экспертиза Росздравнадзора, поставленные перчатки не соответствовали нормативным требованиям. В ходе проверки выяснилось, что они не соответствуют маркировке и не соответствуют необходимой документации. На основании этого прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть деньги, уплаченные за некачественные товары.
Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил иск прокуратуры, и с предпринимателя взыскано более 3 млн рублей. В связи с нарушениями по данному делу возбуждено уголовное расследование.