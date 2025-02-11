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Белорусские ювелирные изделия снова разрешили продавать в интернет-магазинах

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым разрешается дистанционно торговать ювелирными изделиями через интернет-магазины, документ официально опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Согласно документу, юрилицам и ИП, у которых есть лицензии на осуществление деятельности с драгметаллами и драгоценными камнями, предусматривающие розничную торговлю ими, разрешено продавать через интернет маркированные ювелирные изделия отечественного производства.

Начать онлайн-торговлю они смогут с 1 марта текущего года. Пока это можно будет делать до 30 июня 2026-го.

В документе также говорится, что особенности осуществления онлайн-торговли «ювелиркой» определяются Советом министров.

Как отметили в пресс-службе белорусского лидера, документ был принят для поддержки ювелирной отрасли республики, развития интернет-торговли белорусскими ювелирными изделиями.

«Ювелирка» онлайн

Впервые онлайн-торговля белорусскими ювелирными изделиями была разрешенав феврале 2021 года, тогда президент также подписал соответствующий указ. Сроки были установлены с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022-го.

Затем этот документ продлилина два года, то есть до 31 августа 2024 года включительно.

экономика
торговля