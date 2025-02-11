Белорусские ювелирные изделия снова разрешили продавать в интернет-магазинах

Согласно документу, юрилицам и ИП, у которых есть лицензии на осуществление деятельности с драгметаллами и драгоценными камнями, предусматривающие розничную торговлю ими, разрешено продавать через интернет маркированные ювелирные изделия отечественного производства.
Начать онлайн-торговлю они смогут с 1 марта текущего года. Пока это можно будет делать до 30 июня 2026-го.
В документе также говорится, что особенности осуществления онлайн-торговли «ювелиркой» определяются Советом министров.
Как отметили в пресс-службе белорусского лидера, документ был принят для поддержки ювелирной отрасли республики, развития интернет-торговли белорусскими ювелирными изделиями.
«Ювелирка» онлайн
Впервые онлайн-торговля белорусскими ювелирными изделиями была разрешенав феврале 2021 года, тогда президент также подписал соответствующий указ. Сроки были установлены с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022-го.
Затем этот документ продлилина два года, то есть до 31 августа 2024 года включительно.