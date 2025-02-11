В Самаре модернизируют станцию переливания крови

Станция переливания крови обеспечивает 61 медучреждение региона. Там заготовили 50 тысяч литров крови и ее компонентов, которые помогли тысячам пациентов. В прошлом году донорами стали 29 тысяч жителей области, из них 6,5 тысячи впервые.