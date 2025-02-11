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В Самаре модернизируют станцию переливания крови

Фасад самарской станции переливания крови отремонтировали впервые за 60 лет.

Источник: минздрав Самарской области

В Самаре отремонтировали фасад областной станции переливания крови. Ежедневно здесь будут сдавать кровь около 150 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Впервые за 60 лет здание утеплили, покрасили, заменили водостоки, установили новое освещение и неоновую вывеску. Ремонт стал возможен благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета. В 2024 году планируется обновление входной группы и помещений второго этажа донорского корпуса.

Станция переливания крови обеспечивает 61 медучреждение региона. Там заготовили 50 тысяч литров крови и ее компонентов, которые помогли тысячам пациентов. В прошлом году донорами стали 29 тысяч жителей области, из них 6,5 тысячи впервые.

медицина