В Самаре модернизируют станцию переливания крови

В Самаре отремонтировали фасад областной станции переливания крови. Ежедневно здесь будут сдавать кровь около 150 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Впервые за 60 лет здание утеплили, покрасили, заменили водостоки, установили новое освещение и неоновую вывеску. Ремонт стал возможен благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета. В 2024 году планируется обновление входной группы и помещений второго этажа донорского корпуса.
Станция переливания крови обеспечивает 61 медучреждение региона. Там заготовили 50 тысяч литров крови и ее компонентов, которые помогли тысячам пациентов. В прошлом году донорами стали 29 тысяч жителей области, из них 6,5 тысячи впервые.