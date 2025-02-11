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Узбекистан планирует увеличить к 2030 году долю «зеленой» энергии до более чем 50%

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Узбекистан планирует увеличить к 2030 году долю «зеленой» энергии до более чем 50%. Об этом шла речь в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного текущей работе в области атомной энергетики и приоритетным задачам на перспективу, сообщает пресс-служба президента РУз.

Источник: Sputnik.uz

Как отмечалось, для обеспечения растущих потребностей населения и отраслей экономики в республике задействуют все источники энергии. Помимо традиционных мощностей генерации за последние годы ввели в эксплуатацию около 4 гигаватт мощностей альтернативной энергетики, что позволило увеличить долю «зеленой» энергии до 16%.

В течение следующих пяти лет планируется создать дополнительные мощности ВИЭ на 25 гигаватт. Это позволит довести производство «зеленой» энергии до 64 миллиардов киловатт-часов. В целом поставлена цель увеличить к 2030 году долю «зеленой» энергии в генерации страны до более чем 50 процентов.

говорится в сообщении

Развитие цифровых технологий, электромобилей, электроники, искусственного интеллекта, майнинга и других отраслей резко увеличивает спрос на энергию. Традиционные ископаемые энергоносители постепенно уступают место возобновляемым источникам. Уже сегодня на альтернативную энергию приходятся 42% общего объема мировой генерации.

Атомная энергетика является оптимальной для создания долгосрочных энергетических мощностей. Сегодня в мире эксплуатируется 417 атомных реакторов общей мощностью 375 гигаватт.

Узбекистан, располагая собственными запасами урана, также планирует создать долгосрочную энергетическую базу. В частности, разработан проект по строительству реакторов малой мощности.

Глава государства дал указания по подготовке специалистов для будущей станции и отрасли в целом, обеспечению безопасности на уровне требований Международного агентства по атомной энергии.

говорится в сообщении

Он подчеркнул, что внедрение подобных технологий повысит конкурентоспособность экономики и создаст благоприятную базу для долгосрочного роста.

Шавкат Мирзиеев
экономика
энергетика