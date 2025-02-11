Узбекистан планирует увеличить к 2030 году долю «зеленой» энергии до более чем 50%

В течение следующих пяти лет планируется создать дополнительные мощности ВИЭ на 25 гигаватт. Это позволит довести производство «зеленой» энергии до 64 миллиардов киловатт-часов. В целом поставлена цель увеличить к 2030 году долю «зеленой» энергии в генерации страны до более чем 50 процентов.