Узбекистан планирует увеличить к 2030 году долю «зеленой» энергии до более чем 50%

Как отмечалось, для обеспечения растущих потребностей населения и отраслей экономики в республике задействуют все источники энергии. Помимо традиционных мощностей генерации за последние годы ввели в эксплуатацию около 4 гигаватт мощностей альтернативной энергетики, что позволило увеличить долю «зеленой» энергии до 16%.
В течение следующих пяти лет планируется создать дополнительные мощности ВИЭ на 25 гигаватт. Это позволит довести производство «зеленой» энергии до 64 миллиардов киловатт-часов. В целом поставлена цель увеличить к 2030 году долю «зеленой» энергии в генерации страны до более чем 50 процентов.
Развитие цифровых технологий, электромобилей, электроники, искусственного интеллекта, майнинга и других отраслей резко увеличивает спрос на энергию. Традиционные ископаемые энергоносители постепенно уступают место возобновляемым источникам. Уже сегодня на альтернативную энергию приходятся 42% общего объема мировой генерации.
Атомная энергетика является оптимальной для создания долгосрочных энергетических мощностей. Сегодня в мире эксплуатируется 417 атомных реакторов общей мощностью 375 гигаватт.
Узбекистан, располагая собственными запасами урана, также планирует создать долгосрочную энергетическую базу. В частности, разработан проект по строительству реакторов малой мощности.
Глава государства дал указания по подготовке специалистов для будущей станции и отрасли в целом, обеспечению безопасности на уровне требований Международного агентства по атомной энергии.
Он подчеркнул, что внедрение подобных технологий повысит конкурентоспособность экономики и создаст благоприятную базу для долгосрочного роста.