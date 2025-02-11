Узбекистан сформирует международный консорциум для строительства малой АЭС

Директор агентства «Узатом» Азим Ахмедхаджаев сообщил, что в прошлом году был подписан контракт с «Росатомом» на строительство атомной станции мощностью 330 МВт. Однако проект будет носить международный характер — помимо российских технологий, в его реализации задействуют неядерные разработки из Китая, а также программное обеспечение и аппаратные комплексы из Европы. Это позволит использовать лучшие технологии и обеспечить максимально эффективную работу будущей АЭС.