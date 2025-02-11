Узбекистан сформирует международный консорциум для строительства малой АЭС

Какие страны будут участвовать в проекте?
Директор агентства «Узатом» Азим Ахмедхаджаев сообщил, что в прошлом году был подписан контракт с «Росатомом» на строительство атомной станции мощностью 330 МВт. Однако проект будет носить международный характер — помимо российских технологий, в его реализации задействуют неядерные разработки из Китая, а также программное обеспечение и аппаратные комплексы из Европы. Это позволит использовать лучшие технологии и обеспечить максимально эффективную работу будущей АЭС.
Одним из важных аспектов проекта станет внедрение нестандартных решений, таких как сухие градирни венгерского или китайского производства. Это необходимо для сокращения потребления воды на электростанции, что особенно важно для Узбекистана.
«Тем самым мы сделаем международный консорциум, который позволит максимально эффективно и с наилучшими технологиями реализовать данный проект», — отметил Ахмедхаджаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24».
Реализация проекта будет проходить под обязательным контролем МАГАТЭ. Специалисты этой организации дадут рекомендации по безопасности, чтобы станция соответствовала международным стандартам.
При этом, судя по всему, Узбекистан не ограничится одной атомной станцией. По словам Ахмедхаджаева, президент поручил агентству рассмотреть другие варианты реализации такого рода проектов в Узбекистане.
Отметим, что ранее глава «Узатома» заявлял, что в стране изучаются 14 потенциальных площадок для строительства малых атомных станций.
Что представляет собой проект малой АЭС в Джизакской области?
Основу малой АЭС в Джизакской области составит новейший российский реактор РИТМ-200Н. Эта технология была адаптирована с судового исполнения для наземного размещения. Тепловая мощность одного реактора составит 190 МВт, электрическая — 55 МВт, а общий срок службы оценивается в 60 лет. В рамках проекта предусмотрено строительство шести таких реакторов, что позволит станции вырабатывать 330 МВт электроэнергии.
Генеральным подрядчиком строительства выступит «Росатом», но при этом к проекту будут активно привлекаться местные компании.
Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Благодаря многоуровневым системам и барьерным оболочкам исключается утечка радиоактивных веществ. В конструкции станции предусмотрены как активные системы безопасности, требующие источников энергоснабжения, так и пассивные, работающие без дополнительной энергии. Это позволит достичь максимально возможного уровня защиты, предотвращая аварийные ситуации.