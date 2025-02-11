В Беларуси подорожала «коммуналка». Вот новые тарифы на 2025 год

Как мы писали раньше, платежи по «жировке» вырастут на 0,5 базовой величины, то есть на 21 рубль для типовой квартиры. При этом рост с 1 января составил 17,05 рубля, а с июня за счет подорожания отопления и горячей воды — еще на 3,95 рубля.