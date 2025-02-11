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В Беларуси подорожала «коммуналка». Вот новые тарифы на 2025 год

Правительство установило новые тарифы на «коммуналку» на 2025 год. Они начали действовать с 1 января 2025 года. Рассказываем, во сколько обойдутся электричество, газ и другие услуги ЖКХ.

Источник: OL

Как мы писали раньше, платежи по «жировке» вырастут на 0,5 базовой величины, то есть на 21 рубль для типовой квартиры. При этом рост с 1 января составил 17,05 рубля, а с июня за счет подорожания отопления и горячей воды — еще на 3,95 рубля.

Также с 1 января подорожало электричество. Здесь тарифы прибавили 11,9%. Предполагается, что для типовой квартиры при нормативном потреблении это выльется в рост на 4 рубля 51 копейку.

Сжиженный газ теперь стоит на 5% дороже, то есть баллон весом 21 кг в пределах нормативного потребления обойдется в 24,5 рубля. А вот цены на природный газ не изменились и остались на уровне прошлого года.

Поскольку тарифы увеличили с 1 января, это значит, что платить по «жировке», которая придет в феврале, мы будем уже по новым ценам.

экономика
ЖКХ