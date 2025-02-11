В Беларуси подорожала «коммуналка». Вот новые тарифы на 2025 год

Как мы писали раньше, платежи по «жировке» вырастут на 0,5 базовой величины, то есть на 21 рубль для типовой квартиры. При этом рост с 1 января составил 17,05 рубля, а с июня за счет подорожания отопления и горячей воды — еще на 3,95 рубля.
Также с 1 января подорожало электричество. Здесь тарифы прибавили 11,9%. Предполагается, что для типовой квартиры при нормативном потреблении это выльется в рост на 4 рубля 51 копейку.
Сжиженный газ теперь стоит на 5% дороже, то есть баллон весом 21 кг в пределах нормативного потребления обойдется в 24,5 рубля. А вот цены на природный газ не изменились и остались на уровне прошлого года.
Поскольку тарифы увеличили с 1 января, это значит, что платить по «жировке», которая придет в феврале, мы будем уже по новым ценам.