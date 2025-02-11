Повышение НДС в Казахстане: министр экономики поделился прогнозом по инфляции

Ранее в ходе заседания Жумангарин заявил, что базовую ставку НДС предлагается повысить до 16%, для сферы здравоохранения установить ставку в 10%, а сельхозпроизводителей — вовсе освободить от уплаты НДС. Вместе с тем, по его словам, предлагается снижение порога постановки на учет с 80 млн тенге до 15 млн тенге.