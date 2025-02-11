В Приморье на мусорных площадках устанавливают камеры для наблюдений

Добавим, что в Приморье разработали программу, предусматривающую установку новых контейнеров, создание площадок, закупку спецтехники, проектирование и строительство мощностей по переработке и утилизации мусора. Особое место в ней занимает и оцифровка данных процессов. Власти уверены, что в конечном итоге такая работа сделает край чище и комфортнее.