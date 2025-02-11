В Приморье на мусорных площадках устанавливают камеры для наблюдений

Приморский край вошел в число 30 субъектов РФ, где внедряют видеонаблюдение за мусорными площадками. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
Видео транслируется в государственную систему учета (ФГИС УТКО). Это позволяет оперативно устранять навалы отходов на площадках.
По данным Приморского экологического оператора (ПЭО), в 2024 году предприятие установило видеонаблюдение на мусоросортировочные комплексы, полигоны и контейнерные площадки в Дальнереченске, Ярославке, Глазовке, Кировке и Лучегорске. Программно-аппаратным весовым комплексом оборудованы девять полигонов во Владивостоке, Большом Камне, Спасске-Дальнем, Фокино, Уссурийске, Дальнегорске, Находке, Партизанске, Кировском.
Еще один важный шаг в оцифровке «мусорной» отрасли Приморья — создание в муниципалитетах «цифрового двойника» площадок. Всего на сегодня описали 18 945 площадок в населенных пунктах края.
Добавим, что в Приморье разработали программу, предусматривающую установку новых контейнеров, создание площадок, закупку спецтехники, проектирование и строительство мощностей по переработке и утилизации мусора. Особое место в ней занимает и оцифровка данных процессов. Власти уверены, что в конечном итоге такая работа сделает край чище и комфортнее.