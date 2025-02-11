На Дону более 400 тысяч федеральных льготников получат повышенные соцвыплаты

Индексация касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ликвидаторов чернобыльской аварии и других жителей Ростовской области, имеющих право на федеральные льготы. Всем указанным категориям положены ежемесячные выплаты в дополнение к пенсии.
Отмечается, что размер выплат для каждой категории льготников индивидуален. Он зависит от наличия набора социальных услуг, который может включать лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.
С 1 февраля набор соцуслуг был также проиндексирован на 9,5%. Теперь он составляет более 1,7 тыс. руб.