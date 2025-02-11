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На Дону более 400 тысяч федеральных льготников получат повышенные соцвыплаты

С 1 февраля 2025 года в Ростовской области ряд социальных выплат для 414 тыс. федеральных льготников был проиндексирован на 9,5% с учетом роста потребительских цен за прошлый год. Об этом сообщает региональное отделение СФР.

Источник: Коммерсантъ

Индексация касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ликвидаторов чернобыльской аварии и других жителей Ростовской области, имеющих право на федеральные льготы. Всем указанным категориям положены ежемесячные выплаты в дополнение к пенсии.

Отмечается, что размер выплат для каждой категории льготников индивидуален. Он зависит от наличия набора социальных услуг, который может включать лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

С 1 февраля набор соцуслуг был также проиндексирован на 9,5%. Теперь он составляет более 1,7 тыс. руб.