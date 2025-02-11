Ростех передал авиазаводу «Яковлев» первые двигатели ПД-8 для «Суперджет-100»

«Предприятия Ростеха ускоренными темпами завершают программу импортозамещения основных систем и агрегатов самолета SJ-100. Двигатели ПД-8 переданы нашим авиастроителям в Комсомольске-на-Амуре, которые совместно с представителями ОДК проведут доводочные работы непосредственно на заводе и подготовят самолет к первому полету с отечественными силовыми установками. Наша цель — в максимально короткие сроки выйти на летные испытания и сертификацию полностью отечественного лайнера», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.