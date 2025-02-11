Ростех передал авиазаводу «Яковлев» первые двигатели ПД-8 для «Суперджет-100»

Объединённая двигателестроительная корпорация, входящая в состав государственной корпорации Ростех, передала первые экземпляры двигателей ПД-8 для установки на ближнемагистральный самолёт SJ-100. После завершения наземных испытаний начнутся лётные испытания силовых установок в составе самолёта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 разработан на предприятии «ОДК-Сатурн» с использованием передовых технологий и новейших российских материалов. В его разработке и производстве задействованы ведущие предприятия Ростеха. В процессе создания силовой установки был использован опыт разработки более мощного двигателя ПД-14. Для ускорения сертификации ПД-8 применяются результаты компьютерного моделирования.
«Предприятия Ростеха ускоренными темпами завершают программу импортозамещения основных систем и агрегатов самолета SJ-100. Двигатели ПД-8 переданы нашим авиастроителям в Комсомольске-на-Амуре, которые совместно с представителями ОДК проведут доводочные работы непосредственно на заводе и подготовят самолет к первому полету с отечественными силовыми установками. Наша цель — в максимально короткие сроки выйти на летные испытания и сертификацию полностью отечественного лайнера», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.
В будущем характеристики ПД-8 позволят использовать его и на самолёте-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) работают над созданием на базе ПД-8 отечественного двигателя для тяжёлых транспортных вертолётов.
Компания «Яковлев», входящая в Объединённую авиастроительную корпорацию, разрабатывает ближнемагистральный узкофюзеляжный авиалайнер SJ-100. Этот самолёт создаётся в рамках программы импортозамещения систем и компонентов.
На SJ-100 уже заменили около 40% импортных систем и агрегатов, включая двигатель, авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие.
Кроме того, на SJ-100 установили отечественный фюзеляж, в который были внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание самолёта. Лайнер станет ещё одним представителем семейства самолётов типа «Суперджет», которые уже эксплуатируются.