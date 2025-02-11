В Екатеринбурге 21 работник компании «Стройгрупп» не получал зарплату три месяца

В Екатеринбурге 21 сотрудник компании «Стройгрупп» не получал зарплату в течение трех месяцев — с октября по декабрь 2024 года. Прокуратура Кировского района провела проверку и выяснила, что задолженность перед работниками организации составила более четырех миллионов рублей.
— Прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия об устранении нарушений закона, а также в отношении него возбудила административные дела по частям четвертой и шестой статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение норм трудового законодательства), — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Представители надзорного ведомства также направили материалы в следственные органы. В результате в отношении гендиректора организации было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы в установленный срок (часть вторая статьи 145.1 УК РФ).
— В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме, — добавили в ведомстве.