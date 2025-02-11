В Екатеринбурге 21 работник компании «Стройгрупп» не получал зарплату три месяца

В Екатеринбурге 21 сотрудник компании «Стройгрупп» не получал зарплату в течение трех месяцев — с октября по декабрь 2024 года. Прокуратура Кировского района провела проверку и выяснила, что задолженность перед работниками организации составила более четырех миллионов рублей.