Первые двигатели ПД-8 переданы авиастроителям Комсомольска-на-Амуре для испытаний SJ-100

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех передала первые двигатели ПД-8 для установки на ближнемагистральный лайнер SJ-100. После завершения наземных отработок начнутся летные испытания силовых установок в составе самолета, сообщает ИА AmurMedia.
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан на предприятии «ОДК-Сатурн» с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов. В его разработке и производстве задействованы ведущие предприятия Ростеха. В работе над силовой установкой применялся опыт создания более мощного двигателя ПД-14. Для ускорения сертификации ПД-8 используются результаты компьютерного моделирования.
Предприятия Ростеха ускоренными темпами завершают программу импортозамещения основных систем и агрегатов самолета SJ-100. Двигатели ПД-8 переданы нашим авиастроителям в Комсомольске-на-Амуре, которые совместно с представителями ОДК проведут доводочные работы непосредственно на заводе и подготовят самолет к первому полету с отечественными силовыми установками. Наша цель — в максимально короткие сроки выйти на летные испытания и сертификацию полностью отечественного лайнера.
Как сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех, в перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, сегодня специалисты ОДК ведут работы по созданию на базе ПД-8 отечественной силовой установки для тяжелых транспортных вертолетов.
Ближнемагистральный узкофюзеляжный авиалайнер SJ-100 разрабатывается компанией «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации. Новейшая модификация «Суперджета» создается по программе импортозамещения систем и компонентов. На SJ-100 замещено порядка 40 импортных систем и агрегатов, в том числе двигатель, авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие.
Также SJ-100 получил отечественный фюзеляж, в который были внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание самолета. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа «Суперджет».