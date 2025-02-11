Премьер Бектенов лично разъяснит казахстанцам новую ставку НДС

Казахстанское правительство направляет рабочие группы в регионы, чтобы разъяснить бизнесу и населению изменения по НДС.
Днем ранее Миннацэкономики обсудило вопросы дифференцированных ставок и специальных налоговых режимах, порога постановки на учет по НДС с палатой «Атамекен» и предпринимателями.
Премьер Бектенов тоже встретится с бизнесом и гражданами, сперва в Астане, а затем отправится в регионы.
В целом одобряем предложенные подходы. На текущей неделе надо провести обсуждение в регионах со всеми категориями граждан. Я тоже проведу встречи с бизнесом в Астане и в регионах. По итогам этой работы надо до 20 февраля внести в Мажилис поправки в проект Налогового кодекса и сопутствующий законопроект. Далее продолжим обсуждение в Мажилисе.
И как заявил на заседании правительства вице-премьер Серик Жумангарин, с 11 февраля инициативы правительства будут обсуждаться с предпринимателями на местах. Всего в регионы выедут шесть групп.
Планы по НДС такие: предлагается увеличение ставки НДС с 12% до 16% с дифференциацией по отраслям. Также реформирование специальных налоговых режимов, снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 80 (156,7 тысяч долларов) до 15 миллионов тенге (29,3 тысячи долларов).
А еще предлагается пониженная ставка 10% для сферы здравоохранения.
Юридические лица сельхозтоваропроизводители сейчас платят НДС 30% от положенного к уплате в бюджет, теперь платить не будут, сказал вице-премьер.