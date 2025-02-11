Премьер Бектенов лично разъяснит казахстанцам новую ставку НДС

В целом одобряем предложенные подходы. На текущей неделе надо провести обсуждение в регионах со всеми категориями граждан. Я тоже проведу встречи с бизнесом в Астане и в регионах. По итогам этой работы надо до 20 февраля внести в Мажилис поправки в проект Налогового кодекса и сопутствующий законопроект. Далее продолжим обсуждение в Мажилисе.