Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбург привезли тонны изюма из Афганистана

В Екатеринбург прибыла крупная партия изюма из Афганистана.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург прибыла крупная партия изюма из Афганистана. 10 февраля в уральскую столицу привезти 23 тонны сухофруктов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре Свердловской области.

Продукция поступила в сопровождении фитосанитарного сертификата. Партия соответствует требованиям страны импортера. При досмотре и карантинной экспертизе карантинных объектов найдено не было.

— Сотрудником Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в отношении ввезенной подкарантинной продукции проведены мероприятия по контролю, включающие в себя досмотр с отбором образцов, проведение исследования и экспертизы, — рассказали в региональном ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге сожгли 370 тысяч срезов хризантем. Цветы прибыли на Урал из Нидерландов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Свердловской области. Крупная партия прибыла в Екатеринбург 4 февраля. Поставка осуществлялась самолетом.