В Екатеринбург привезли тонны изюма из Афганистана

— Сотрудником Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в отношении ввезенной подкарантинной продукции проведены мероприятия по контролю, включающие в себя досмотр с отбором образцов, проведение исследования и экспертизы, — рассказали в региональном ведомстве.