В Екатеринбург привезли тонны изюма из Афганистана

В Екатеринбург прибыла крупная партия изюма из Афганистана. 10 февраля в уральскую столицу привезти 23 тонны сухофруктов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре Свердловской области.
Продукция поступила в сопровождении фитосанитарного сертификата. Партия соответствует требованиям страны импортера. При досмотре и карантинной экспертизе карантинных объектов найдено не было.
— Сотрудником Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в отношении ввезенной подкарантинной продукции проведены мероприятия по контролю, включающие в себя досмотр с отбором образцов, проведение исследования и экспертизы, — рассказали в региональном ведомстве.
Ранее в Екатеринбурге сожгли 370 тысяч срезов хризантем. Цветы прибыли на Урал из Нидерландов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Свердловской области. Крупная партия прибыла в Екатеринбург 4 февраля. Поставка осуществлялась самолетом.