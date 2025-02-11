Жители Екатеринбурга стали реже брать ипотеку

В Екатеринбурге по итогам января 2025 года доля сделок с привлечением ипотечных средств продолжила снижаться и составила всего 42% от общего числа заключенных сделок по приобретению недвижимости. Это минимальный показатель за последние несколько лет. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Все чаще жители Екатеринбурга приобретают жилье в рассрочку. При этом, по словам руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, в феврале доля ипотечных сделок может вырасти.
— Это связано как с неработающей рыночной ипотекой, так и со сложностями с одобрениями и выдачей по оставшимся льготным программам, — объясняет Михаил Хорьков.
Отметим, что по итогам 2024 года доля ипотечных сделок в Екатеринбурге превысила 71%.