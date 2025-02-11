Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Екатеринбурга стали реже брать ипотеку

Доля сделок с привлечением ипотечных средств в Екатеринбурге по итогам января составила 42%

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге по итогам января 2025 года доля сделок с привлечением ипотечных средств продолжила снижаться и составила всего 42% от общего числа заключенных сделок по приобретению недвижимости. Это минимальный показатель за последние несколько лет. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Все чаще жители Екатеринбурга приобретают жилье в рассрочку. При этом, по словам руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, в феврале доля ипотечных сделок может вырасти.

— Это связано как с неработающей рыночной ипотекой, так и со сложностями с одобрениями и выдачей по оставшимся льготным программам, — объясняет Михаил Хорьков.

Отметим, что по итогам 2024 года доля ипотечных сделок в Екатеринбурге превысила 71%.

ипотека