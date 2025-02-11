В Волгоградской области выявили 10 тысяч га неиспользуемых сельхозземель

Ведомство провело более 70 профилактических визитов к собственникам и арендаторам земельных участков, оказав около 3 тыс. консультаций и более 1000 информирований по вопросам земельного законодательства. В ходе обследования порядка 250 тыс. гектаров сельхозугодий на подконтрольных территориях было выявлено 10 тыс. гектаров неиспользуемых земель.
Правообладателям участков, на которых были обнаружены признаки неиспользования, было выдано более 100 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, а также предложены меры по вовлечению этих земель в сельхозоборот. Благодаря этому, теперь на ранее неиспользуемых землях будет осуществляться производство сельскохозяйственной продукции.
Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 307-ФЗ, который вступает в силу с 1 марта 2025 года, владельцы участков должны будут освоить свои земли в течение 3 лет. В противном случае им грозят штрафы или даже изъятие земли.