В Волгоградской области выявили 10 тысяч га неиспользуемых сельхозземель

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 307-ФЗ, который вступает в силу с 1 марта 2025 года, владельцы участков должны будут освоить свои земли в течение 3 лет. В противном случае им грозят штрафы или даже изъятие земли.