В Волгограде на слушаниях одобрили строительство ТЦ без парковки

Также изменения в планы строительства объекта затрагивают увеличение максимального процента застройки земельного участка с 50% до 84,84%, уменьшение минимального количества мест на погрузо-разгрузочных площадках с 3 до 0, а также уменьшение максимальных отступов от границ земельного участка в целых определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.