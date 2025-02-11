Причины подорожания мяса в Казахстане озвучили в МСХ

«Во-первых, не все вырезали. Я могу вам сказать. Во-вторых, не из-за засухи. Засуха — это позапрошлый год. В прошлом году мы получили нормальный урожай. Вы же видите, в позапрошлом году сколько стоило зерно… а сейчас сколько? Для сбалансированного кормления у нас достаточно фуража. Фураж очень дешевый — 50 тыс. тенге. Поэтому никак она не повлияет на стоимость», — сказал в ответ Айдарбек Сапаров.