Работа в Казахстане в 2025 году: где платят больше и что делать соискателям

В общем, с одной стороны, растет спрос на специалистов, и вакансий для профессионалов стало на 70% больше, чем в прошлом году. С другой стороны — «простые» рабочие руки не так нужны, как раньше, количество предложений для неквалифицированных сотрудников сократилось.