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Работа в Казахстане в 2025 году: где платят больше и что делать соискателям

В 2025 году казахстанский рынок труда продолжает меняться. Одни профессии становятся более востребованными, другие теряют актуальность. Где легче найти работу, сколько сейчас зарабатывают в разных сферах и как государство помогает трудоустройству — в материале Zakon.kz.

Источник: freepik

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в различных сферах экономики Казахстана занято 9,2 млн человек. При этом уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) составил всего 4,6%. Другими словами, как свидетельствует электронная биржа труда Enbek.kz, в Казахстане работа есть, но найти именно «ту самую, одну на всю жизнь» становится сложнее.

Кого ждут с распростертыми объятиями?

Айтишников — цифровизация сегодня везде, крайне нужны программисты, аналитики, специалисты по кибербезопасности.

Учителей — особенно по математике, а еще социальных педагогов и школьных психологов.

Медиков — врачей, медсестер, фармацевтов и даже специалистов по телемедицине.

В общем, с одной стороны, растет спрос на специалистов, и вакансий для профессионалов стало на 70% больше, чем в прошлом году. С другой стороны — «простые» рабочие руки не так нужны, как раньше, количество предложений для неквалифицированных сотрудников сократилось.

Кого ждет нелегкий путь?

Рабочих: сварщиков, грузчиков и строителей ищут меньше, чем в прошлом году. Вакансий для неквалифицированных сотрудников стало в 2,4 раза меньше.

Где больше всего вакансий?

Ситуация в регионах сложилась разная. Стало больше вакансий:

  • в Шымкенте — рост на 86%;
  • в Акмолинской области — на 50%;
  • в Западно-Казахстанской области — на 46%.

А вот регионы, где, наоборот, работы стало меньше:

  • Туркестанская область — на 63%;
  • Актюбинская область — на 36%;
  • Жамбылская область — на 30%.

Сколько сейчас можно зарабатывать в Казахстане?

Зарплаты растут, но не так быстро, как хотелось бы. Средняя зарплата по стране — 434 982 тенге (на 10,5% больше, чем год назад).

Медианная зарплата — 308 717 тенге (половина работников получает меньше этой суммы, половина — больше).

Где платят лучше всего:

  • в IT-сфере: +32,8% к зарплатам за год;
  • в сельском хозяйстве: +22,7%;
  • в сфере недвижимости: +20,3%.

А вот врачам и учителям прибавили немного: +7,6% и +5% соответственно.

Кому предлагают самые высокие зарплаты?

На электронной бирже труда Enbek.kz работодатели предлагают высокие зарплаты для следующих позиций:

  • главный строитель — около 725 тыс. тенге;
  • начальник службы в добывающей промышленности — порядка 650 тыс. тенге;
  • мельник — примерно 580 тыс. тенге.

Среди соискателей наиболее высокие ожидания по заработной плате наблюдаются у кандидатов на должности:

  • руководитель проектов по разработке — около 1,3 млн тенге;
  • начальник службы аналитики — порядка 1,2 млн тенге;
  • пилот — примерно 1,1 млн тенге.

Таким образом, разрыв между предлагаемыми зарплатами и ожиданиями соискателей особенно заметен в сферах аналитики, разработки проектов и авиации. Многие специалисты оценивают свой труд выше, чем готовы платить работодатели.

Как в стране поддерживают специалистов?

2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Это значит, что рабочих специалистов не только активно ищут, но и готовы вкладывать в их обучение и развитие. Чтобы повысить престиж таких профессий, запущены несколько государственных инициатив.

В колледжах усилят взаимодействие с предприятиями, чтобы выпускники сразу получали нужные навыки. Ожидается, что уже в 2025 году все процессы дуального обучения будут оцифрованы, что позволит быстрее согласовывать рабочие планы между бизнесом и образовательными учреждениями.

Кроме того, в Астане создают Национальный центр компетенций, который будет помогать будущим специалистам рабочих профессий лучше адаптироваться к современным требованиям рынка труда.

Развитие получат и международные программы — десять казахстанских колледжей начали сотрудничество с зарубежными учебными заведениями. Это дает студентам возможность обучаться за границей, а педагогам — повышать квалификацию.

Также обновлены стандарты для рабочих специальностей. Минтруда пересмотрело 1,6 тыс. профессиональных стандартов, и теперь 87% образовательных программ в колледжах обновлены с учетом актуальных требований.

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