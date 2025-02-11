Бизнесмен из Перми выплатил 160 тысяч рублей за купальник со «Смешариками»

Нелегальный элемент одежды был обнаружен в одном из магазинов краевой столицы. На детском купальнике, который продавал предприниматель, были изображены восемь персонажей популярного российского мультсериала «Смешарики». Как оказалось, правообладателями являются две компании, которые вышли в арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании ущерба за использование товарного знака.