Бизнесмен из Перми выплатил 160 тысяч рублей за купальник со «Смешариками»

Предприниматель из Перми выплатил 160 тысяч рублей за продажу купальника с героями мультфильма «Смешарики», сообщает ГУФССП Пермского края.
Нелегальный элемент одежды был обнаружен в одном из магазинов краевой столицы. На детском купальнике, который продавал предприниматель, были изображены восемь персонажей популярного российского мультсериала «Смешарики». Как оказалось, правообладателями являются две компании, которые вышли в арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании ущерба за использование товарного знака.
Поскольку каждый из восьми персонажей был зарегистрирован отдельно, суд постановил предпринимателю компенсировать 10 тысяч рублей за каждого «смешарика» каждой из компаний. Общая сумма компенсации составляет 160 тысяч рублей. Судебные приставы предупредили бизнесмена о возбуждении исполнительных производств, однако предприниматель не стал добровольно выплачивать компенсацию.
«В связи с тем, что должник не принял меры к исполнению судебных решений, сотрудник органов принудительного исполнения ограничил предпринимателя родом из Таджикистана в праве выезда за пределы страны, а также вынес два постановления о взыскании исполнительского сбора», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
После ареста счетов и права совершать регистрационные действия с автомобилем и нежилым помещением мужчина выплатил всю сумму.