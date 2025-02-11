В Анапе снесли крупный самострой на Симферопольском шоссе

На данный момент на участке общей площадью более 2500 квадратных метров снесены ангары, металлические сооружения, навесы и заборы, которые были возведены без разрешения. Мэрия Анапы обратилась в суд с иском о демонтаже данных объектов. Городской суд удовлетворил иск и обязал владельца привести территорию в соответствие с законодательством.



Работы по сносу завершены, а собственник участка добровольно исполнил решение суда и разобрал незаконные постройки.



Эта мера является частью работы администрации города по обеспечению соблюдения законодательства в сфере строительства. В прошлом году в Анапе было завершено более 50 исполнительных производств по сносу самовольных построек. В мэрии также добавили, что демонтажи продолжаются в рамках постоянного контроля за незаконными объектами на территории города.