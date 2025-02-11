Краснодарский край в семь раз увеличил поддержку инвесторов — Кондратьев

В 2024 году объем инвестиций для поддержки предпринимателей на Кубани, которые реализуют инфраструктурные проекты, вырос почти в семь раз по сравнению с 2023 годом. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.