Краснодарский край в семь раз увеличил поддержку инвесторов — Кондратьев

В 2024 году объем инвестиций для поддержки предпринимателей на Кубани, которые реализуют инфраструктурные проекты, вырос почти в семь раз по сравнению с 2023 годом. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В прошлом году на поддержку крупного бизнеса направили более 3 млрд рублей на строительство инфраструктуры. В 2023 году инвестиции составляли 430 млн рублей.
— В непростых экономических условиях мы продолжаем поддерживать бизнес, чтоб он мог развиваться, создавать новые рабочие места, — сказал Кондратьев.
При содействии департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности завершены девять крупных инвестиционных проектов в логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, гостиничном и курортном бизнесе. Общий объём субсидий превысил 1,1 млрд рублей, объем инвестиций по проектам составил 79,6 млрд рублей. Это позволило создать более тысячи новых рабочих мест.
Министерство промышленности края в 2024 году выделило 1,6 млрд рублей субсидий и более 2,8 млрд рублей льготных займов и грантов. Эти средства помогли модернизировать более 110 предприятий, запустить новые производственные линии и открыть шесть новых заводов. Среди них — производство дженериков (лекарств — прим. ИА KrasnodarMedia) в Крымском районе, фабрика композитных бассейнов и предприятие радиоэлектроники в Краснодаре.
Как подчеркнул Кондратьев, за последние 5 лет меры поддержки кардинально изменили структуру инвестиционного портфеля края. Если раньше лидировали энергетика и строительство, то теперь на первое место вышла промышленность. В этой отрасли реализуются 35 проектов на сумму 1,2 трлн рублей, что составляет треть всех капиталовложений в экономику региона.