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Два маршрута в Новосибирске переведут на муниципальные контракты

Это обеспечит соблюдение расписания городского транспорта.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске два маршрута перейдут на муниципальные контракты. Речь идёт об автобусах № 16 (Затон) и № 53 (Пашино). Об этом на оперативном совещании сообщил заместитель мэра Иосиф Кодалаев.

Заммэра отметил, что перевод маршрутов на муниципальные контракты обеспечит соблюдение расписания городского транспорта и улучшит транспортную инфраструктуру. В настоящий момент перевод автобусов на муниципальные контракты показывает свою эффективность.

Реализовать перевод предполагается до 1 апреля 2025 года.

Напомним, до Пашино планируют пустить троллейбусный маршрут.