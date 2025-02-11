Два маршрута в Новосибирске переведут на муниципальные контракты

В Новосибирске два маршрута перейдут на муниципальные контракты. Речь идёт об автобусах № 16 (Затон) и № 53 (Пашино). Об этом на оперативном совещании сообщил заместитель мэра Иосиф Кодалаев.
Заммэра отметил, что перевод маршрутов на муниципальные контракты обеспечит соблюдение расписания городского транспорта и улучшит транспортную инфраструктуру. В настоящий момент перевод автобусов на муниципальные контракты показывает свою эффективность.
Реализовать перевод предполагается до 1 апреля 2025 года.
Напомним, до Пашино планируют пустить троллейбусный маршрут.