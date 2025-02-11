Хабаровский завод начнет производить товары для федеральной сети

Этот проект — важный шаг в развитии кооперации между крупными производителями и торговыми сетями. Специалисты уверены, что такие инициативы помогают предприятиям не только увеличить объемы производства, но и вывести продукцию на федеральный уровень. Это, в свою очередь, способствует росту экономики региона и созданию новых рабочих мест.