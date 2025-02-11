В Омске сократили маршрут автобусов, потому что никто не хотел его обслуживать

Сегодня, 11 февраля, стало известно об изменении маршрута номер 214. Автобус, связывающий «Мегу» с садами «Здоровье», поедет напрямую — с бульвара Архитекторов на Волгоградскую, оттуда на Лукашевича с заездом на «Восточную» и по Дианова. Ранее маршрут был более извилистым и охватывал почти весь Новый Кировск через 11 и 12 микрорайоны, Конева и Перелёта.