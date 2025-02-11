В Омске сократили маршрут автобусов, потому что никто не хотел его обслуживать

Сегодня, 11 февраля, стало известно об изменении маршрута номер 214. Автобус, связывающий «Мегу» с садами «Здоровье», поедет напрямую — с бульвара Архитекторов на Волгоградскую, оттуда на Лукашевича с заездом на «Восточную» и по Дианова. Ранее маршрут был более извилистым и охватывал почти весь Новый Кировск через 11 и 12 микрорайоны, Конева и Перелёта.
В минтрансе Омской области порталу Om1.ru рассказали, что причиной сокращения маршрута стало отсутствие желающих на нём работать. Предыдущий контракт на обслуживание закончился в декабре прошлого года, а на новый конкурс никто не подал заявок. В результате маршрут модифицировали, и перевозчик нашёлся — после второго конкурса им стал предприниматель Кайрат Кусаинов.
На маршруте работает одна машина малого класса, совершающая по 9 рейсов туда и обратно в день.
«Помимо маршрута № 214 транспортное обслуживание жителей п. Горячий Ключ и с. Дружино Омского муниципального района Омской области обеспечено работой 25 автобусами по маршруту № 922. Транспортное обслуживание осуществляет индивидуальный предприниматель Доронкин В. Г. по нерегулируемому тарифу», — уточнили в минтрансе.