За год на пермском рынке новостроек на 3% сократилось предложение

Объем предложения в сегменте новостроек сократился и в целом по России. Среди крупнейших городов страны сильнее всего этот тренд обозначился в Волгограде, где за год число новостроек в продаже сократилось на 27% (до 2,4 тыс. лотов). В Самаре объем предложения в сегменте первичного жилья за 2024 год упал на 22% (до 1,2 тыс. лотов), в Уфе и Казани — на 19% (до 2,5 тыс. и до 6 тыс. лотов соответственно).