Нижегородская область ожидает списания 9 млрд рублей кредитов в 2025 году

Он напомнил, что в феврале правительство РФ утвердило правила списания регионам ⅔ задолженности по бюджетным кредитам, сложившейся на 1 марта 2024 года. В Нижегородской области ожидаемый объем списания в 2025—2029 годах — 46,5 млрд руб.
Регионы могут списывать средства с рядом обязательных требований. Так, не менее половины из них необходимо потратить на инфраструктурные проекты в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Оставшуюся часть можно направить на расселение аварийного жилья, общественный транспорт, поддержку новых инвестпроектов, а также развитие опорных населенных пунктов, докапитализацию региональных фондов развития промышленности.
Егор Поляков добавил, что власти региона сейчас формируют заявку в правительство РФ, в которой обозначат, на что хотят потратить высвободившиеся средства.
При списании 9 млрд руб. бюджетного кредита долговая нагрузка Нижегородской области снизится на 2,9%.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2025 года нижегородский минфин объявил аукционы на привлечение кредитных линий с общим объемом 17 млрд руб. Госдолг региона на 1 февраля составил 161,1 млрд руб.