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Лучшие вакансии февраля 2025 года назвали волгоградцам

В Волгограде и других городах России готовы предложить приличные зарплаты врачам и водителям, а также квалифицированным рабочим.

Врачи, водители категории Е, способные управлять автомобилями различных марок с прицепами, и квалифицированные рабочие вошли в топ вакансий в феврале в ряде городов России.

Исследование проводили специалисты SuperJob, которые проанализировали 80 тысяч вакансий в Волгограде и Воронеже, Екатеринбурге и Казани, Москве и Санкт-Петербурге, а также десятке других мегаполисов.

В Волгограде особенно ценна профессия врача. Также этих специалистов ждут в Москве и Красноярске, Краснодаре и Самаре, Уфе и Челябинске. Также в топе вакансий в Волгограде начальник производства.

Водителей самые аппетитные предложения с зарплатой более 180 тысяч рублей обещают в северной столице, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Промышленные и строительные компании Москвы, Питера, Самары и Нижнего Новгорода готовы платить больше 150 тысяч квалифицированным рабочим.

В целом в числе лучших предложений второго месяца 2025 года — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах и транспортно-логистической отрасли, в сфере услуг, здравоохранении и IT.

занятость