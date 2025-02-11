Собянин: Путепровод через СЗХ у Новозаводской улицы будет достроен в 2026 году

Строительство путепровода через основной ход Северо-Западной хорды (СЗХ) в сторону Рублевского шоссе планируется завершить в 2026 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Путепровод длиной 155 метров строится в рамках Адресной инвестиционной программы. Он обеспечит выезд из жилых и общественных кварталов Мневниковской поймы на основной ход Северо-Западной хорды.
«Благодаря путепроводу и новому мосту через Москву-реку в створе Новозаводской улицы мы сможем сделать дополнительный выезд на СЗХ и новый маршрут до района Филевский Парк, к Национальному космическому центру и площадке “Хруничева” ОЭЗ “Технополис Москва”», — написал Сергей Собянин.
По задумке архитекторов, искусственное сооружение будет гармонично вписано в окружающую застройку поймы: на путепроводе установят такие же мачты освещения, как и в соседних кварталах. V-образную форму опор с плавным скруглением разработали индивидуально под каждый пролет, при этом сохранив единую стилистику.
Сейчас строительная готовность путепровода составляет 70 процентов.
Развитие территории Мневниковской поймы
Сегодня Мневниковская пойма — один из крупнейших центров развития города. Здесь планируют возвести около трех миллионов квадратных метров недвижимости. Идет строительство современного городского района с жилыми кварталами, объектами образования, спортивными центрами, серфинг-парком и многочисленными зелеными зонами отдыха.
На территории Мневниковской поймы создают один из крупнейших в Москве спортивных кластеров площадью около 500 тысяч квадратных метров. В его составе будут работать ледовый дворец, Международная академия хоккея Александра Овечкина, центр подготовки сборной команды России по футболу, многофункциональный корпус с ареной для керлинга, а также баскетбольный клуб ЦСКА и гребная база с необходимой инфраструктурой.
Сейчас в эксплуатацию введено свыше 200 тысяч квадратных метров различной недвижимости, включая корпуса жилого комплекса, образовательный комплекс на 925 мест, ледовый дворец и другие объекты.
Продолжаются масштабные работы по созданию современной транспортной инфраструктуры. В 2021 году в Мневниковской пойме открыли две станции Большой кольцевой линии метро — «Мневники» и «Терехово». Провели реконструкцию улицы Нижние Мневники (Северо-Западная хорда) со строительством мостов через Москву-реку и шлюзы. В декабре 2024 года открыли мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева, который связал Филевскую и Мневниковскую поймы, а также подземный пешеходный переход в районе примыкания к улице Мясищева.
Сейчас реализуется проект развития местной улично-дорожной сети, в рамках которого появятся улицы для обеспечения подъезда к строящимся жилым кварталам, спортивным сооружениям и станциям метро. Также возводят автомобильный мост через Москву-реку в створе Новозаводской улицы, путепровод через основной ход СЗХ в сторону Рублевского шоссе, два велопешеходных моста через Москву-реку на Островную улицу (район Крылатское) и в сторону парка «Фили». Кроме того, сделают два пешеходных перехода, включая один надземный (через СЗХ в районе Москворецкого дендропарка) и один подземный (в районе природно-исторического парка «Москворецкий»). В планах — реконструкция набережных Москвы-реки общей протяженностью около семи километров.
В общей сложности на территории Мневниковской поймы планируют построить 17 километров дорог.