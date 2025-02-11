Собянин: Путепровод через СЗХ у Новозаводской улицы будет достроен в 2026 году

Сейчас реализуется проект развития местной улично-дорожной сети, в рамках которого появятся улицы для обеспечения подъезда к строящимся жилым кварталам, спортивным сооружениям и станциям метро. Также возводят автомобильный мост через Москву-реку в створе Новозаводской улицы, путепровод через основной ход СЗХ в сторону Рублевского шоссе, два велопешеходных моста через Москву-реку на Островную улицу (район Крылатское) и в сторону парка «Фили». Кроме того, сделают два пешеходных перехода, включая один надземный (через СЗХ в районе Москворецкого дендропарка) и один подземный (в районе природно-исторического парка «Москворецкий»). В планах — реконструкция набережных Москвы-реки общей протяженностью около семи километров.