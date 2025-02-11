Десять свердловских детских садов получат субсидии в 3,6 миллиона рублей

— В этом году по 360 тысяч рублей получат два детских сада в Нижнем Тагиле, а также детские сады Богдановича, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Красноуфимска, Первоуральска и Тавды, — рассказала исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Тренихина.