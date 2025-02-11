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Десять свердловских детских садов получат субсидии в 3,6 миллиона рублей

Детские сады Свердловской области получат субсидии для покупки оборудования.

Источник: Комсомольская правда

Десять свердловских детских садов получат субсидии на покупки оборудования по программе «Уральская инженерная школа». Сумма выплат составила 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

— В этом году по 360 тысяч рублей получат два детских сада в Нижнем Тагиле, а также детские сады Богдановича, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Красноуфимска, Первоуральска и Тавды, — рассказала исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Тренихина.

Полученные деньги учреждения смогут направить на покупку развивающего и обучающего оборудования для дошколят. На ранних этапах они позволят выявить интересы и типы мышления у детей.

В детских садах Свердловской области появятся конструкторское бюро, центры детского экспериментирования и компьютерно-игровые комплексы. Педагоги смогут использовать новые технологии в процессе образования.