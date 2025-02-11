В Новосибирске обновят 188 остановок общественного транспорта

В Новосибирске продолжают обустраивать остановки общественного транспорта. С 2021 года в городе установили 453 новых павильона, а в 2025 году планируют привести в нормативное состояние еще 188 остановок. Об этом мэру Максиму Кудрявцеву доложили на аппаратном совещании. Глава города подчеркнул, что работы нужно начинать уже сейчас, не дожидаясь лета.