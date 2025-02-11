В Новосибирске обновят 188 остановок общественного транспорта

В Новосибирске продолжают обустраивать остановки общественного транспорта. С 2021 года в городе установили 453 новых павильона, а в 2025 году планируют привести в нормативное состояние еще 188 остановок. Об этом мэру Максиму Кудрявцеву доложили на аппаратном совещании. Глава города подчеркнул, что работы нужно начинать уже сейчас, не дожидаясь лета.
В 2025 году обновят 188 остановок:70 павильонов заменят по заявкам районных администраций и 11 конструкций установят за счет сторонних организаций.
За последние годы в городе установили 413 павильонов по заявкам районных администраций. 234 из них появились на местах, где ранее предприниматели демонтировали старые конструкции. 40 павильонов приобретены за счет сторонних организаций.
Мэр поручил привести все павильоны к единому стилю и оборудовать их табличками с маршрутами и расписанием движения транспорта.