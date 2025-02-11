В Крыму скорректировали планы посевов в пользу озимых культур. Из-за засухи

В 2025 году после достаточно засушливого 2024 года была проведена корректировка плана по посевам в сторону озимых культур. Мы более чем на 40 тыс. га увеличили объем посева озимых относительно 2024 года и тем самым пытаемся купировать ситуацию с возможным отсутствием весенних осадков. С учетом того, что изменили и сдвинули клин в сторону озимых, то пшеница пересеяна более чем на 30 тыс. га, — рассказал он.