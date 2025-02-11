В Волгоградской области построили и отремонтировали 27 мостов и путепроводов

В течение года в нормативное состояние были приведены мосты в нескольких районах области, включая сооружения через реки Тишанку, Черную, Шемякину, Иловлю, Кленовку и Ахтубу. В Волгограде отремонтированы Марийский и Сарептский путепроводы, а также путепровод № 6 на Третьей Продольной. В Волжском приведены в порядок путепровод № 2 на ул. Александрова и путепровод через железнодорожные пути в Октябрьском районе. Все запланированные на 2024 год работы на искусственных сооружениях выполнены в полном объеме.