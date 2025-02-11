В Волгоградской области построили и отремонтировали 27 мостов и путепроводов

По информации облкомдортранса, 2024 год стал знаковым для завершения строительства нескольких ключевых дорожных объектов международного транспортного коридора «Север — Юг», имеющих стратегическое значение для развития Волгоградской области и страны. В декабре открыто движение по первому этапу третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, который включает новые мосты через ерики Гнилой и Осинки.
Также к концу года был введен в эксплуатацию 25-километровый участок обхода Волгограда, признанный самым сложным из четырех этапов будущей почти 100-километровой автомагистрали. Специалисты ФКУ Упрдор Москва — Волгоград построили на этом участке 13 искусственных сооружений, включая 8 путепроводов и 5 мостов.
На западе Волгограда, на пересечении автомобильной дороги Новый Рогачик — Волгоград и железной дороги Горнополянский — Канальная, был построен и досрочно открыт еще один путепровод, который помог жителям Советского района избежать многокилометровых пробок.
В течение года в нормативное состояние были приведены мосты в нескольких районах области, включая сооружения через реки Тишанку, Черную, Шемякину, Иловлю, Кленовку и Ахтубу. В Волгограде отремонтированы Марийский и Сарептский путепроводы, а также путепровод № 6 на Третьей Продольной. В Волжском приведены в порядок путепровод № 2 на ул. Александрова и путепровод через железнодорожные пути в Октябрьском районе. Все запланированные на 2024 год работы на искусственных сооружениях выполнены в полном объеме.
Работы проводятся комплексно: помимо дорожного покрытия, обновляется инфраструктура, обеспечивающая безопасность дорожного движения. В 2024 году установлено 45 светофоров, 49 остановочных павильонов, 5041 дорожный знак и открыто 23 пешеходных перехода.
Проектам развития дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе уделяется особое внимание. Губернатор Андрей Бочаров регулярно посещает объекты дорожного строительства, реконструкции и ремонта, проводит на месте рабочие поездки. С 2014 года, включая работы 2024 года, в регионе построено, реконструировано и отремонтировано около 4,8 тыс. км дорог.
Реализация текущих проектов продолжится до 2030 года в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».