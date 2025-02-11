В Екатеринбурге до 1 суток сокращены сроки выноса незаконных киосков

Депутаты поддержали сокращение сроков с 5 до 1 суток для киосков и павильонов, а также до 3 часов для легковозводимых нестационарных торговых объектов. Опыт демонтажа последних был применен в новогодние праздники, когда убирали незаконные киоски с фейерверками.
«МК-Урал» ранее писал, что согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге 1668 мест. В текущем году истекает срок аренды на 1390 мест размещения.
На данный момент из 1390 киосков и павильонов нормативам соответствуют только 82. Поэтому 1308 нестационарных торговых объектов ликвидируют после окончания срока действия договоров аренды.
Также продолжается демонтаж нестационарных торговых объектов около остановочных комплексов.
На этот раз сносу подвергся торговый павильон «Дом орехов и фруктов», располагавшийся около остановки «Чкалова», на пересечении улиц Академика Бардина и Чкалова.