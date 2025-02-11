В Екатеринбурге до 1 суток сокращены сроки выноса незаконных киосков

Депутаты поддержали сокращение сроков с 5 до 1 суток для киосков и павильонов, а также до 3 часов для легковозводимых нестационарных торговых объектов. Опыт демонтажа последних был применен в новогодние праздники, когда убирали незаконные киоски с фейерверками.