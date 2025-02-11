МАРТ сказал, сколько будут платить за коммуналку белорусы в 2025 году. Подробности озвучил первый заместитель главы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, комментируя постановление белорусского правительства, которым были установлены тарифы на ЖКУ на 2025 год, передает БелТА.
Вежновец пояснил, что решение было принято в развитие указа президента Беларуси (подробнее — здесь), в котором были установлены предельные значения тарифов на год. Он добавил, что на протяжении нескольких лет основная концепция не меняется. Речь идет о том, что рост совокупного платежа по стандартной двухкомнатной квартире с тремя проживающими не должен превысить половины базовой величины, то есть 21 рубля.
— В соответствии с данными подходами и установлены тарифы, — заметил первый заместитель главы МАРТ.
По его словам, также сохраняются подходы по этапности повышения. Вежновец обратил внимание на то, что на первом этапе вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые вышли на стопроцентный уровень возмещения затрат. Второй этап предусмотрен с 1 июня 2025 года.
— Вместе с тем решение о повышении тарифов на отопление будет приниматься летом с учетом складывающейся ситуации по инфляции, а также роста доходов населения.
Сказано, что цены на природный газ не изменились и были сохранены на уровне 2024 года. Вместе с тем, тарифы на электричество с 1 января 2025 года увеличиваются на 11,9%. Так, для типовой квартиры при нормативной потреблении электричество это будет 4,51 рубля. Что касается стоимости сжиженного года, то она была увеличена на 5%. Говорится, что стоимость баллона сжиженного газа весом 21 килограмм в случае нормативного потребления окажется 24,5 рубля.
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