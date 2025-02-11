МАРТ сказал, сколько будут платить за коммуналку белорусы в 2025 году

Сказано, что цены на природный газ не изменились и были сохранены на уровне 2024 года. Вместе с тем, тарифы на электричество с 1 января 2025 года увеличиваются на 11,9%. Так, для типовой квартиры при нормативной потреблении электричество это будет 4,51 рубля. Что касается стоимости сжиженного года, то она была увеличена на 5%. Говорится, что стоимость баллона сжиженного газа весом 21 килограмм в случае нормативного потребления окажется 24,5 рубля.