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В Нижнекамске построят логистический металлургический хаб за 16,9 млрд рублей

На нем создадут 457 новых рабочих мест.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамске построят производственно-логистический хаб за 16,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

По словам Минуллиной, на объекте создадут 457 новых рабочих мест и он станет важной точкой экономического роста республики.

Спикер подчеркнула, что спрос на подобные логистические центры растет. Совмещение транспортных потоков и крупного промышленного производства делает подобные проекты востребованными, рентабельными.

В хаб будут отправляться техническое оборудование, зерно и нефтепродукты. Его площадь превысит 100 тысяч квадратных метров, где можно хранить до 120 тысяч тонн продукции.

Напомним, Татарстан ищет инвесторов для двух проектов на два миллиарда рублей. Они вошли в пул Минэкономразвития России наряду с предложениями от других регионов.

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