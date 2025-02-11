В Нижнекамске построят логистический металлургический хаб за 16,9 млрд рублей

В Нижнекамске построят производственно-логистический хаб за 16,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
По словам Минуллиной, на объекте создадут 457 новых рабочих мест и он станет важной точкой экономического роста республики.
Спикер подчеркнула, что спрос на подобные логистические центры растет. Совмещение транспортных потоков и крупного промышленного производства делает подобные проекты востребованными, рентабельными.
В хаб будут отправляться техническое оборудование, зерно и нефтепродукты. Его площадь превысит 100 тысяч квадратных метров, где можно хранить до 120 тысяч тонн продукции.
Напомним, Татарстан ищет инвесторов для двух проектов на два миллиарда рублей. Они вошли в пул Минэкономразвития России наряду с предложениями от других регионов.