Метростроевцы «заезжают» на станцию «Каретная»

Конкурс на проектирование, изготовление и монтаж трехэтажного административно-бытового комплекса на стройплощадке объявили на прошлой неделе, максимальная цена — 46 млн рублей. Разместиться в нем должен инженерно-технический персонал. Закончить надо к июлю 2025 года. По адресу: Тамбовская улица, участок 5 (западнее дома № 17), находится земельный участок, отведённый под строительство Шахты № 852.
Речь о стройплощадке станции «Каретная», которая расположена между Тамбовской, Лиговским проспектом, Курской улицей и Обводным каналом.
Напомним, положительное заключение Главгосэкспертизы на проект строительства коричневой линии метро от «Путиловской» до «Каретной» («Обводный канал-2») ждут в марте. Пока два проходческих щита работают лишь в тестовом режиме. После начала планового строительства к ним в течение года присоединятся еще два щита, которые по двум тоннелям пойдут навстречу.
На участке появятся станции «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». «Фонтанка» показывала, как они будут выглядеть.