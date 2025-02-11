Метростроевцы «заезжают» на станцию «Каретная»

Напомним, положительное заключение Главгосэкспертизы на проект строительства коричневой линии метро от «Путиловской» до «Каретной» («Обводный канал-2») ждут в марте. Пока два проходческих щита работают лишь в тестовом режиме. После начала планового строительства к ним в течение года присоединятся еще два щита, которые по двум тоннелям пойдут навстречу.