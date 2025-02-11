Bloomberg: Трамп в противовес Маску хочет увеличить расходы на оборону

«Мы хотим увеличить расходы на оборону. Думаю, мы должны это сделать», — сказал Трамп на прошлой неделе в интервью на Fox News. При этом, согласно Bloomberg, он добавил, что в будущем, возможно, попытается сократить военный бюджет и планирует поговорить с председателем Китая Си Цзиньпином и Владимиром Путиным об ограничении расходов на оборону. Трамп считает «безумием» тратить огромные средства на оружие, которое не может быть использовано.