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Bloomberg: Трамп в противовес Маску хочет увеличить расходы на оборону

Президент Дональд Трамп заявил, что хочет увеличить объем финансирования вооруженных сил США. Эта цель противоречит усилиям его главного союзника Илона Маска, который пытается сократить федеральные расходы на триллионы долларов, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Мы хотим увеличить расходы на оборону. Думаю, мы должны это сделать», — сказал Трамп на прошлой неделе в интервью на Fox News. При этом, согласно Bloomberg, он добавил, что в будущем, возможно, попытается сократить военный бюджет и планирует поговорить с председателем Китая Си Цзиньпином и Владимиром Путиным об ограничении расходов на оборону. Трамп считает «безумием» тратить огромные средства на оружие, которое не может быть использовано.

В 2024 финансовом году военные расходы США составили почти половину всех дискреционных расходов, достигших 1,8 трлн долларов.

Они уступают лишь обязательным расходам на программы социального обеспечения, Medicare и другие пособия. По данным Фонда Питера Джорджа Петерсона, США тратят на оборону больше, чем следующие девять крупнейших стран вместе взятых.

Как сказал Трамп, ведомство Маска — Департамент эффективности правительства (DOGE) — вскоре ознакомится с финансовыми отчетами Министерства обороны США. Ранее Маск раскритиковал усилия Пентагона по снижению затрат и призывал к «полному пересмотру» некоторых программ вооружений и «немедленным кардинальным изменениям».

Тактика Маска породила ряд практических, юридических и политических вопросов относительно того, как DOGE может достичь таких амбициозных целей, имея лишь ограниченные полномочия.

Роль Маска в проверке расходов Пентагона также вызвала вопросы о конфликте интересов. В последние годы его компания SpaceX получила федеральные контракты на миллиарды долларов, в том числе от Министерства обороны.

Любая попытка сократить оборонные программы и другие расходы, скорее всего, вызовет ожесточенные дебаты в конгрессе. Конституция США наделяет конгресс полномочиями регулировать федеральные расходы, ограничивая возможности Белого дома действовать в одностороннем порядке.

Увеличение или урезание расходов на оборону может привести к осложнениям.

Некоторые республиканцы не видят способа достичь бюджетных целей без сокращения расходов на оборону, однако другие конгрессмены разделяют цели Трампа по дальнейшему увеличению затрат.

Трамп заявил, что не согласится ни на какие изменения в программах социального обеспечения и Medicare. А призывая увеличить, а не уменьшить расходы на оборону, он практически не оставляет Маску и конгрессу пространство для маневра в вопросе сокращения госрасходов.

Более того, оборонный бюджет широко распределен по всей территории США. Военные базы, другие объекты и программы расположены во многих штатах и ​​округах, поэтому исторически любое предположение о сокращениях побуждает членов конгресса защищать свои собственные узкие интересы.

Трамп Дональд
бюджет