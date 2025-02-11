Bloomberg: Трамп в противовес Маску хочет увеличить расходы на оборону

«Мы хотим увеличить расходы на оборону. Думаю, мы должны это сделать», — сказал Трамп на прошлой неделе в интервью на Fox News. При этом, согласно Bloomberg, он добавил, что в будущем, возможно, попытается сократить военный бюджет и планирует поговорить с председателем Китая Си Цзиньпином и Владимиром Путиным об ограничении расходов на оборону. Трамп считает «безумием» тратить огромные средства на оружие, которое не может быть использовано.
Они уступают лишь обязательным расходам на программы социального обеспечения, Medicare и другие пособия. По данным Фонда Питера Джорджа Петерсона, США тратят на оборону больше, чем следующие девять крупнейших стран вместе взятых.
Как сказал Трамп, ведомство Маска — Департамент эффективности правительства (DOGE) — вскоре ознакомится с финансовыми отчетами Министерства обороны США. Ранее Маск раскритиковал усилия Пентагона по снижению затрат и призывал к «полному пересмотру» некоторых программ вооружений и «немедленным кардинальным изменениям».
Тактика Маска породила ряд практических, юридических и политических вопросов относительно того, как DOGE может достичь таких амбициозных целей, имея лишь ограниченные полномочия.
Любая попытка сократить оборонные программы и другие расходы, скорее всего, вызовет ожесточенные дебаты в конгрессе. Конституция США наделяет конгресс полномочиями регулировать федеральные расходы, ограничивая возможности Белого дома действовать в одностороннем порядке.
Некоторые республиканцы не видят способа достичь бюджетных целей без сокращения расходов на оборону, однако другие конгрессмены разделяют цели Трампа по дальнейшему увеличению затрат.
Трамп заявил, что не согласится ни на какие изменения в программах социального обеспечения и Medicare. А призывая увеличить, а не уменьшить расходы на оборону, он практически не оставляет Маску и конгрессу пространство для маневра в вопросе сокращения госрасходов.
Более того, оборонный бюджет широко распределен по всей территории США. Военные базы, другие объекты и программы расположены во многих штатах и округах, поэтому исторически любое предположение о сокращениях побуждает членов конгресса защищать свои собственные узкие интересы.