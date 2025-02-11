В Самаре планируют создать новый сайт вместо «Прибывалки-63»

Жители областной столицы продолжают жаловаться на неработающее приложение для отслеживания общественного транспорта.
Речь идет о приложении, которое помогало узнавать, когда автобус и трамвай приедут на остановку. О сбоях в работе программы горожане начали сообщать в конце января. во время которого в Минтрансе сообщили, что актуальную информацию теперь можно узнать на других ресурсах.
— Официальный договор заключен с «Яндекс. Картами» и «2ГИС». Они дают официальную информацию о прибытии автобусов. «Прибывалка-63» не является официальным приложением.
Однако такие обстоятельства некоторых не обрадовали, и они продолжили требовать вернуть привычную программу. В городском департаменте транспорта под одним из постов губернатора в социальных сетях сообщили, что скоро появится достойная альтернатива «Прибывалки». При этом старое приложение, по мнению представителей ведомства, сильно уступает современным ресурсам:
— Сайт морально устарел (не отвечает требованиям безопасности), вместо него будет новый — работы запланированы в этом году.
Отмечается, что актуальную информацию по общественному транспорту можно уточнять по телефону горячей линии: