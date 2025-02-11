В Самаре планируют создать новый сайт вместо «Прибывалки-63»

Речь идет о приложении, которое помогало узнавать, когда автобус и трамвай приедут на остановку. О сбоях в работе программы горожане начали сообщать в конце января. во время которого в Минтрансе сообщили, что актуальную информацию теперь можно узнать на других ресурсах.