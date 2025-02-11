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Мэрия хочет вернуть в Омск автобусы- «гармошки»

Денег на это, правда, пока нет.

Источник: Om1 Омск

Омская мэрия планирует закупить автобусы- «гармошки» для обновления общественного транспорта. Директор департамента транспорта Вадим Кормилец сообщил, что в рамках нацпроекта «Экологическая безопасность» рассматривается приобретение 35 автобусов: 25 большого класса и 10 особо большого класса.

«Выпуск такого транспорта особо актуален в часы-пик. Но пока в рамках нацпроекта деньги не предусмотрены. Если в этом году денег не будет, то обновления подвижного состава тоже не будет», — отметил Кормилец.

В Омске автобусы- «гармошки» не использовались более шести лет, после того, как в 2018 году последние омские «гармошки» отправили в утиль. Возможное возвращение этого типа транспорта призвано повысить пассажировместимость в загруженные периоды.